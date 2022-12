Dehradun: डीएम ने सर्दियों में गरीबों के लिए शुरू की पहल, इस तरह करें मदद, सीएम धामी ने भी की तारीफ

देहरादून की जिलाधिकारी सोनिका की पहल पर गरीब लोगों की मदद के लिए सर्दी में गर्म कपड़े भेंट करने के लिए टोल फ्री नम्बर जारी किया गया है। साथ ही स्मार्ट सिटी द्वारा चलाई जा रही इलैक्ट्रिक बसों में बॉक्स लगाया गया है।

देहरादून की जिलाधिकारी सोनिका की एक पहल का हर तरफ स्वागत किया जा रहा है। जिला प्रशासन देहरादून की और से गरीबों और असहाय लोगों की मदद के लिए सर्दी में गर्म कपड़े भेंट करने के लिए पहल की गई है। प्रशासन की और से टोल फ्री नम्बर जारी करने के साथ ही स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा चलाई जा रही इलैक्ट्रिक बसों में कपड़े भेंट करने के लिए बाक्स लगाया गया है।

मुख्यमंत्री धामी द्वारा जरूरतमंदो के लिए कपड़े भेंट कर शुरूआत की गई

देहरादून जिला प्रशासन द्वारा जरूरतमंद लोगों को गर्म कपड़े भेट किए जाने के लिए की गई पहल के तहत् स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा चलाई जा रही इलैक्ट्रिक बसों में कपड़े भेंट करने के लिए बाक्स लगाया गया। जिसका मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा जरूरतमंदो के लिए कपड़े भेंट कर शुरूआत की गई। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन देहरादून की इस पहल को अच्छा बताते हुए जनमानस से अपेक्षा की है, वे भी इसमें बढचढकर सहयोग करें ताकि सर्दियों में जरूरतमंद लोग जिनके पास गर्म कपड़े आदि क्रय करने के संसाधन नहीं है। उनको छोटा स्नेह दे सकें। जिलाधिकारी सोनिका ने कहा कि सर्दियों का मौसम आ गया है बहुत सारे लोग होते हैं, जिनको गर्म कपड़े नहीं मिल पाते हैं, इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा पहल की जा रही है।

टोल फ्री नम्बर पर 18001802525 जारी

उन्होंने जनमानस से अनुरोध किया कि जिनके पास अतिरिक्त गर्म कपड़े हैं और उनका उपयोग नहीं कर रहे है वह स्मार्ट सिटी की बस में रखे बाॅक्स में कपड़े भेंट कर सकते हैं यदि कोई टोल फ्री नम्बर पर 18001802525 पर कॉल करता है तो टीम घर पंहुचकर कपड़े एकत्रित करेगी और कलैक्शन सेन्टर से जरूरतमंदो को कपड़े वितरित किए जांएगें। इसके अतिरिक्त वात्सल्य डे केयर सेन्टर वीरांगना तीलू रौतेली, कामकाजी महिला छात्रावास इसी रोड, सर्वे चौक पर भी कपडे़ भेंट किए जा सकते हैं। उन्होंने जनमानस से जिला प्रशासन की इस पहल में सहयोग करने की अपेक्षा की। सीएम पुष्कर सिंह धामी के आह्रवान के बाद प्रदेश के आलाअधिकारियों ने जनता से सीधा संवाद स्थापित करने के साथ ही कुछ नया करने की शुरूआत की जा रही है। इससे पहले पहाड़ों में जिलाधिकारियों ने जहां रात्रि चौपाल लगाने और ग्रामीणों की समस्याओं को सुनने के लिए कई किमी पैदल दूरी तय कर रहे हैं। वहीं देहरादून की डीएम ने भी एक ​अभिनव प्रयोग किया है।

