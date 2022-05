उत्तराखंड: राज्यसभा की एक सीट के लिए काउंडाउन शुरू, दो दिनों में भेजा जाएगा पैनल, इनको मिल सकता है मौका

Uttarakhand

देहरादून, 16 मई। उत्तराखंड की राज्यसभा में खाली हो र​​ही सीट के लिए भी काउंडाउन शुरु हो गया है। प्रदेश भाजपा नेतृत्व 2 दिनों के भीतर पैनल तैयार कर हाईकमान को भेजेगा। जिसके बाद हाईकमान किसी एक नाम पर मुहर लगाएगा। हालांकि इस बीच खबर ये भी है कि हाईकमान प्रदेश के बाहर से भी किसी मंत्री को उत्तराखंड कोटे से राज्यसभा भेज सकती है। भाजपा प्रदेश नेतृत्व को 6 नामों का पैनल भेजने को कहा गया है। जिसमें पूर्व सीएम समेत कई दावेदार बताए जा रहे हैं।

एक सीट के लिए 10 जून को चुनाव

उत्तराखंड में राज्यसभा की खाली हो रही एक सीट के लिए 10 जून को चुनाव होना है। जिसको लेकर भाजपा के अंदरखाने बैठकों का दौर जारी है। ऐसे में भाजपा के अंदर भी दावेदारी तेज हो गई है। भाजपा संगठन दो दिनों के भीतर पैनल हाईकमान को भेजने की तैयारी में है। इसमें से हाईकमान एक नाम पर फाइनल मुहर लगाएगा। कांग्रेस के प्रदीप टम्टा राज्यसभा में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। प्रदीप टम्टा का कार्यकाल अगले माह पूरा हो जाएगा। विधानसभा में 69 में से भाजपा के 46 विधायक हैं। संख्या बल के हिसाब से भाजपा की जीत तय है।

पूर्व सीएम समेत ये हैं दावेदार

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को पैनल तैयार कर हाईकमान को भेजना है। कई दावेदार प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक से मिलकर अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं। इसके साथ ही जो दावेदार प्रमुख बताए जा रहे हैं उनमें पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, सीएम के लिए सीट छोड़ने वाले कैलाश गहतोड़ी की भी चर्चा चल रही है। महिला दावेदारों में स्वराज विद्धान,दीप्ति रावत, विजया बड़थ्वाल का नाम लिया जा रहा है। हालांकि सूत्रों का दावा है कि केन्द्रीय मंत्रियों के राज्यसभा से कार्यकाल खत्म होने की स्थिति में किसी केन्द्रीय नेता को भी प्रदेश के कोटे से राज्यसभा भेजा जा सकता है।

उत्तराखंड कोटे से राज्यसभा सांसद-

पूर्व में प्रतिनिधित्व कर चुके-

English summary

Countdown begins for one seat of Uttarakhand Rajya Sabha, panel will be sent in two days, they may get a chance