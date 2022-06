चंपावत ने सीएम को दिया रिकॉर्ड मतों से जीत का तोहफा, अब सीएम की बारी, शुरू हो गई तैयारी, जानिए क्या है मसला

Uttarakhand

देहरादून, 10 जून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत उपचुनाव में 54 हजार से भी ज्यादा रिकॉर्ड मतों से जीत कर इतिहास रचा है। जो कि चंपावत की जनता ने सीएम को तोहफा दिया। मुख्यमंत्री ने चंपावत की जनता से कई वायदे किए हैं। जिन्हें पूरा करने के लिए अब सरकार भी गंभीर नजर आ रही है। जो कि सरकार की ओर से जनता को रिटर्न तोहफा माना जा सकता है। ऐसे में सरकार की ओर से चंपावत की जनता को किए गए वायदे पूरा करने को लेकर मास्टरप्लान तैयार किया जा रहा है। जिसकी कमान खुद मुख्य ​सचिव संभाल रहे हैं।

मुख्य सचिव ने की समीक्षा, टाईमलाईन निर्धारित करने के निर्देश

मुख्य सचिव डॉ. एस. एस. संधु ने सचिवालय में चम्पावत में मुख्यमंत्री घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने सभी सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को सभी घोषणाओं के क्रियान्वयन एवं पूर्ति करने के सभी गतिविधियों की टाईमलाईन निर्धारित किए जाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित घोषणाओं के लिए अधिकारियों को फेज वन और फेज टू हेतु सभी प्रक्रियाओं में गति लाते हुए तेजी से पूर्ण किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने जिम कार्बेट ट्रेल के लिए डीएफओ को डीपीआर शीघ्र तैयार कर शासन को भेजे जाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने चम्पावत को पर्यटन मानचित्र में लाने के लिए मास्टर प्लान तैयार किए जाने के भी निर्देश दिए। कहा कि इसके लिए कंसल्टेंट नियुक्त किया जाए। मुख्य सचिव ने शारदा नदी से कटाव रोकने के लिए बाढ़ सुरक्षा कार्यों में तेजी लाते हुए शीघ्र पूर्ण किए जाने के निर्देश दिए। साथ ही, राजस्व विभाग के तहत मंच उप तहसील को शीघ्र क्रियाशील किए जाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने धर्मस्व विभाग को पूर्णागिरी मंदिर और देवीधुरा मंदिर एवं गोलज्यु कॉरिडोर के विकास हेतु एक ठोस कार्य योजना तैयार किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने सैनिक कल्याण विभाग को बनबसा में सैनिक स्मारक का निर्माण भी शीघ्र किए जाने के निर्देश दिए।

ये की थी घोषणाएं

चंपावत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह ने जो चुनाव में घोषणाएं की उसमें ओलावृष्टि से फ़सल को हुए नुकसान की भरपाई आपदा मत से की जाएगी। चंपावत विधनसभा के अंतर्गत टनकपुर में शारदा नदी के दाएं व बाएं पार्श्व पर स्थित ग्राम कठौल एवं किचैल में बाढ़ सुरक्षा का कार्य किया जायेगा। उचौलीगूठ से गैडाख्याली न0 1 तक शारदा नदी की मुख्य धारा में चेनेलाइजेशन का कार्य किया जायेगा। तहसील टनकपुर में हुड्डी नदी के बाएँ ओर पर स्थित ग्राम बमनपुरी एवं ग्राम चंदनी की सुरक्षा हेतु बाढ़ सुरक्षा योजना बनाई जाएगी। टनकपुर के अन्तर्गत शारदा नदी के दाएं पार्श्व पर स्थित ग्राम गैडाख्याली की सुरक्षा हेतु बार्ड सुरक्षा योजना बनाई जाएगी। सूखीढांग से डांडा मिनार मोटर मार्ग का पुर्ननिर्माण एवं डामरीकण किया जाएगा। दुयूरी चल्थी मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य किया जाएगा। जिला अस्पताल चंपावत के लोअर ग्राउंड फ्लोर में पार्किंग निर्माण, प्रथम एवं द्वितीय तल में डायग्नोस्टिक्स विंग एवं ऑपरेशन थिएटर का निर्माण किया जाएगा। चंपावत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जिले में जिम कार्बेट ट्रेल का निर्माण करवाया जायेगा। जनपद चंपावत के टीआरसीएस का निर्माण एवं नगर पंचायत बनबसा के क्षेत्रान्तर्गत वार्ड नं0-4 के निकट खाली पड़ी भूमि पर पार्क का निर्माण कार्य किया जायेगा।

