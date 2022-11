Hello,BJP सांसद से आप बात करना चाहते हैं वो संपर्क में नहीं, AAP ने कराई गुमशुदगी दर्ज, जानिए पूरा प्रकरण

Uttarakhand

oi-Pavan Nautiyal

टिहरी लोकसभा सीट से भाजपा की सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह को लेकर एक भाजपा संगठन का पत्र सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। जिसमें भाजपा संगठन ने टिहरी सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह से सम्पर्क नहीं हो पाने का जिक्र किया है। इस पत्र के सोशल मीडिया में वायरल होते ही जमकर राजनीति शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी ने इस पूरे प्रकरण में थाने में गुमशुदगी तक दर्ज कराई है।

English summary

Hello, you want to talk to BJP MP, he is not in touch, AAP has filed a missing person, know the whole episodeBJP MP from Tehri Lok Sabha seat Mala Rajyalakshmi Shah