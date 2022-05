जेल से बाहर आये आजम क्या शिवपाल से मिलाएंगे हाथ या अखिलेश से होगी सुलह !, जानिए

Uttar Pradesh

oi-Vidya Shanker

लखनऊ, 20 मई: सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद सपा नेता आजम खां शुक्रवार को सुबह 8 बजे के बाद 28 माह बाद जेल से रिहा हो गए। उनकी रिहाई से पहले ही दोनों बेटे अब्दुल्ला, अदीब आजम और शिवपाल सिंह यादव सीतापुर जेल के बाहर पहुंच थे जो उन्हें लेकर रवाना हो गए। वह 28 माह से सीतापुर जेल में बंद थे। हालाकि आजम इतनी जल्दी अपने पत्ते खोलेंगे ऐसा नहीं लगता लेकिन शिवपाल का उत्साहित होना इस बात के संकेत हैं की यूपी में जल्द ही नया मोर्चा आकार ले सकता है।

