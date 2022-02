क्यों मुंह फेर रहे हैं अखिलेश यादव, अब सपा की इस सहयोगी के सब्र का बांध टूट रहा है ?

Uttar Pradesh

लखनऊ, 2 फरवरी: यूपी में चुनाव की घोषणा के बाद समाजवादी पार्टी ने भाजपा से ताबड़तोड़ पिछड़ी जाति के नेताओं को शामिल कराया है। जाति आधारित छोटे-छोटे दलों से वह महीनों से गठबंधन बना रही थी। अब उन सबको सीटें देकर वह चुनाव मैदान में भी मौका दे रही है। लेकिन, जाति आधारित ही एक और पार्टी की निराशा बढ़ती जा रही है। लगता है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उसकी ओर फिलहाल देखना ही बंद कर रखा है। समाजवादी पार्टी के दूसरे सहयोगी दल जहां अपने प्रत्याशी भी उतार चुके हैं, वहीं जनवादी पार्टी (सोशलिस्ट) अभी भी गठबंधन के तहत सीटों के आवंटन के ही इंतजार में बैठी है। पार्टी में सवाल उठ रहा है कि आखिर कबतक ?

The delay in the allocation of seats in UP has started increasing the uneasiness of SP ally and Janwadi Party (Socialist) leader Sanjay Chauhan,he said that where Nonia-Lonia-Chauhan community will go,i have to go there