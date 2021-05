काशी मॉडल क्या है ? जिसे पीएम मोदी ने कोरोना कंट्रोल करने के लिए सराहा

Uttar Pradesh

oi-Anjan Kumar Chaudhary

वाराणसी, 20 मई: बुधवार को तौकते चक्रवात से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर गए थे। इस दौरान उन्होंने वहां पर उत्तर प्रदेश के अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कोरोना महामारी के खिलाफ अपनाए गए उपायों की काफी सराहना की। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी बोले कि वाराणसी में सख्त लॉकडाउन की जगह माइक्रो-कंटेंमेंट जोन पर फोकस किया गया और इससे संक्रमण रोकने में काफी मदद मिली। पीएम मोदी के चुनाव क्षेत्र होने की वजह से वहां पर कोविड मैनेजमेंट को लेकर पीएमओ की भी सीधी निगरानी है। पिछले महीने की ही बात है वाराणसी में कोरोना की वजह से हालात काफी खराब थे। आइए जानते हैं कि इतने कम समय में आखिर वहां ऐसा क्या किया गया, जिसकी प्रधानमंत्री मोदी अपने गृहराज्य के अधिकारियों के सामने उदाहरण रख आए हैं।

English summary

PM Modi has praised the Varanasi model for dealing with Covid, the positivity rate has come down by more than 10 times in a month