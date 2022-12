राहुल गांधी का बयान भारतीय सेना को अपमानित करने वाला, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा

भारत-चीन सेना के बीच हुए विवाद के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की। इस दौरान राहुल गांधी के एक बयान के बाद विवाद हो गया और बीजेपी ने इसे मुद्दा बना लिया।

UP CM Yogi Adityanath: अरुणाचल प्रदेश (Arunachal Pradesh) के तवांग सेक्टर (tawang sector) में भारत और चीन सेना के बीच 09 दिसंबर को झड़प हो गई थी। इस झड़प के बाद राजनीति शुरू हो गई और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की। इस दौरान राहुल गांधी के एक बयान पर विवाद हो गया, जिसमें उन्होंने कहा था, 'चीन हमारे जवानों को पीट रहा है।' तो वहीं, बीजेपी ने इसे मुद्दा बना लिया है और इसी क्रम में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी की निंदा की है।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने न्यूज़ एजेंसी एएनआई से बातचीत करते हुए कहा, 'राहुल गांधी का बयान अत्यंत ही अमर्यादित, बचकाना और राष्ट्रविरोधी तत्वों को प्रेरित करने वाला है। अंतराष्ट्रीय स्तर पर भारत और भारतीय सेना को अपमानित करने वाला है। हम उनके इस बयान की निंदा करते हैं।' उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस और राहुल गांधी की इस सोच की निंदा करते हैं। उनसे ये मांग करते हैं वे देश की जनता और देश के बहादुर जवानों से माफी मांगे।

सीएम योगी ने कहा कि यह बड़ा आश्चर्य है, जब पूरी दुनिया और पूरा देश इस बात को कह रहा है कि भारत के बहादुर जवानों ने घुसपैठियों को जहां नकाम किया। वहीं, बहादुर जवानों के शौर्य और पराक्रम का सम्मान करने के बजाय उन्हें कठघरे में खड़ा करना, मुझे लगता है कि यह कोई भी भारतीय स्वीकार नहीं करेगा। सीएम योगी ने कहा कि यह पहली बार नहीं है, इससे पहले डोकलाम में भी जब चीन ने घुसपैठ की कोशिश की थी तो उस समय भी कांग्रेस और राहुल गांधी सेना के पराक्रम और शौर्य की तारीफ करने की जगह चीनी दूतावास के साथ मिलकर भारत विरोधी कृत्यों को प्रश्रय दे रहे थे।

