धर्मांतरण मामला: मौलाना कलीम सिद्दीकी के तीन सहयोगी UP ATS के हत्थे चढ़े

Uttar Pradesh

oi-Love Gaur

लखनऊ, 26 सितंबर: पूरे भारत में धर्मांतरण गिरोह चलाने के आरोप में गिरफ्तार मौलाना कलीम सिद्दीकी के मामले में उत्तर प्रदेश एटीएस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। टीम ने दावत-ए-इस्लाम ट्रस्ट के मौलाना सिद्दीकी से पूछताछ के बाद तीन और लोगों को गिरफ्तार किया है। एटीएस को ये सफलता रविवार को हाथ लगी। इसके अलावा एटीएस ने यह भी दावा किया है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी के संपर्क जाकिर नायक से भी हैं।

उत्तर प्रदेश एटीएस का कहना है कि उसने मौलाना कलीम सिद्दीकी के तीन सहयोगियों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें कथित तौर पर पूरे भारत में धर्मांतरण गिरोह चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। आज गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान मुजफ्फरनगर के कुणाल चौधरी, मोहम्मद हाफिज इदरीस और मोहम्मद सलीम के रूप में हुई।

Uttar Pradesh ATS says it has arrested three associates of Maulana Kaleem Siddiqui who was arrested for allegedly running religious conversion sydicate across India. Those arrested today are Kunal Chaudhary (pic 1), Mohammad Hafiz Idris (pic 2) & Mohammad Salim (pic 3) pic.twitter.com/QngUvUAs4b