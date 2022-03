इसबार 34 मुसलमान जीते, सभी SP-RLD गठबंधन के उम्मीदवार, पिछली बार से इतनी बढ़ गई संख्या

Uttar Pradesh

oi-Anjan Kumar Chaudhary

लखनऊ, 11 मार्च: उत्तर प्रदेश में इसबार 34 मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचे हैं। यह संख्या पिछली बार की तुलना में काफी ज्यादा है। ये सारे के सारे मुस्लिम उम्मीदवार सपा और आरएलडी गठबंधन के टिकट पर चुनाव जीते हैं। वैसे कांग्रेस और बसपा ने भी मुस्लिम उम्मीदवार उतारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ओवैसी की पार्टी ने 100 में से अधिकतर मुस्लिमों पर ही दांव लगाया था। लेकिन, किसी को मुस्लिम वोट नहीं मिल सका और मुसलमानों ने लगता है कि सिर्फ समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल गठबंधन पर ही अपना भरोसा जताने का काम किया है।

English summary

This time 34 Muslim candidates won in the UP elections, all belong to the SP-RLD alliance, 10 Muslim MLAs increased in the assembly as compared to the last election