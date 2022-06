चुनावी मोड में BJP; 2019 में हारी हुई 14 लेाकसभा सीटों पर जीत को लेकर होगा मंथन

Uttar Pradesh

oi-Vidya Shanker

लखनऊ, 29 जून : उत्तर प्रदेश में हाल ही में सम्पन्न रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में मिली जीत के बाद से ही बीजेपी काफी उत्साहित नजर आ रही है। बीजेपी ने अब मिशन 2024 को लेकर अपनी तैयारियों को अमली जामा पहनाने की कवायद शुरू कर दी है। इस रणनीति के तहत ही अब 2019 में यूपी में हारी हुई लोकसभा सीटों पर कमजोरियों को लेकर मंथन किया जाएगा। इस बैठक में हारी हुए जिलों के प्रभारियों और बूथ अध्यक्षों को बुलाया गया है जो अपना फीडबैक देंगे और उसी के आधार पर पार्टी 2024 में होने वाले चुनाव को लेकर अपनी रणनीति को और धार देगी।

English summary

There will be brainstorming on the victory in the 14 Lok Sabha seats that were lost in 2019