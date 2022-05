पार्टी का तेवर और कलेवर बदलने में जुटे शिवपाल, सपा को कमजोर करने के लिए चलेंगे ये दांव

Uttar Pradesh

oi-Vidya Shanker

लखनऊ, 6 मई: उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव सम्पन्न होने के बाद प्रगतिशील समाजवादी पार्टी (PSP) और समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव के बीच जमकर जुबानी जंग चल रही है। एक तरफ जहां शिवपाल भतीजे को विधायकी समाप्त करने की चुनौती दे रहे हैं वहीं दूसरी ओर अखिलेश भी शिवपाल की पैतरेंबाजी से सतर्क हैं। इन सियासी उठापटक के बीच शिवपाल ने एक बार फिर संगठन को दुरुस्त करने की कवायद शुरू कर दी है। इसके लिए उन्होंने पार्टी की कोर कमेटी की बैठक बुलाई थी जिसमें उन्हों कहा कि एक सप्ताह के भीतर प्रसपा की नई राज्य कार्यकारिणी का गठन कर लिया जाएगा।

यह भी पढ़ें-Video: मां के हाथ से दही-चीनी खाने के बाद आशीर्वाद लेकर उत्तराखंड से विदा हुए योगी आदित्यनाथ

English summary

Shivpal Yadav, who is busy in changing the attitude and mood of the party, will not join BJP?, know