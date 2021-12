मां शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय के बहाने अमित शाह ने पश्चिम की सियासी नब्ज टटोली, बीजेपी के सामने ये है चुनौती

Uttar Pradesh

लखनऊ, 02 दिसंबर: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को सहारनपुर के बेहट विधानसभा क्षेत्र में मां शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। शाह की यात्रा को उत्तर प्रदेश में किसानों को लुभाने के लिए भाजपा की कोशिश के रूप में देखा जा रहा था। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे, जिन्होंने विश्वविद्यालय का नाम मां शाकुंभरी देवी के नाम पर रखने की घोषणा की थी। पश्चिम उत्तर प्रदेश क्षेत्र की कुल 80 सीटों में से 60 भाजपा के पास हैं। बीजेपी के पास सबसे बड़ी चुनौती पिछले प्रदर्शन को दोहराना है क्योंकि जिस तरह से समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच गठबंधन का खाका तैयार हो रहा है उससे आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ने वाली हैं।

कार्यकार्तओं को मोबलाइज करने की कवायद

शाह के दौरे को भाजपा के कैडर को जुटाने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। सहारनपुर जिले की सात विधानसभा सीटों में से चार बीजेपी के पास, दो कांग्रेस के पास और एक समाजवादी पार्टी के पास है। हालांकि, पश्चिम यूपी क्षेत्र की कुल 80 सीटों में से 60 भाजपा के पास हैं। भगवा पार्टी के सामने कम से कम यथास्थिति बनाए रखने की चुनौती है। नकुर और गंगोह सीटें कैराना लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं जबकि शेष पांच सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र में आती हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में सहारनपुर सीट से बीजेपी के राघव लखन पाल को बसपा के फजलुर रहमान ने हराया था, जबकि कैराना लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रदीप चौधरी ने जीत हासिल की थी।

पिछले चुनाव में बीजेपी ने किया था शानदार प्रदर्शन

हालांकि, 2017 के बाद से, जब भाजपा ने विशेष रूप से पश्चिम यूपी क्षेत्र में असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया, भाजपा के सामने चुनौतियां और दांव बढ़ गए हैं। कुछ बड़ी चुनौतियों में सपा से सहारनपुर सिटी सीट वापस जीतना शामिल है। 2012 में यह सीट बीजेपी के राजीव गुंबर ने जीती थी लेकिन 2017 में सपा के संजय गर्ग इस सीट पर जीत हासिल करने में सफल रहे।

कांग्रेस के नेता इमरान मसूद का गढ़ है सहारनपुर

यह जिला कांग्रेस नेता इमरान मसूद का गढ़ है। भाजपा के पास बसपा से दलित वोट बैंक को लुभाने के साथ-साथ जिले में मसूद के दबदबे में सेंध लगाने की चुनौती है। आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर का भी जिले में गढ़ है क्योंकि यह सहारनपुर का है। आने वाले विधानसभा चुनावों में उनकी ताकत का परीक्षण किया जाएगा क्योंकि वह पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनावों में कोई प्रभाव छोड़ने में विफल रहे थे।

सहारनपुर में लंबे समय से चल रही थी विश्वविद्यालय की मांग

कांग्रेस के नरेश सैनी ने 2017 के विधानसभा चुनाव में बेहट विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल की थी। जिले में अल्पसंख्यक समुदाय का लगभग 40% प्रभुत्व है, जबकि दलित, मुख्य रूप से जाटव, जो मायावती के नेतृत्व वाली बहुजन समाज पार्टी के प्रति वफादार रहे हैं, जनसंख्या के मामले में दूसरे स्थान पर हैं। शाह के सहारनपुर दौरे को विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी कैडर को जुटाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। सहारनपुर के पूर्व सांसद राघव लखन पाल ने बताया कि विश्वविद्यालय स्थापित करने की मांग लंबे समय से लंबित थी और यह युवाओं की जरूरतों को पूरा करेगी।

सहारनपुर के पूर्व सांसद राघव लखन पाल ने कहा कि,

क्या है शाकुंभरी देवी मंदिर का महत्व

शाकुंभरी देवी मंदिर भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश में सहारनपुर के पास जसमौर गांव में स्थित है। मां शाकुंभरी देवी को दुर्गा का एक अवतार हैं जिसे शक्ति (शक्ति) का प्रतीक माना जाता है। दुष्ट राक्षस महिषासुर का वध करने के बाद, देवी ने सौ वर्षों तक तपस्या की। मंदिर के साथ भूरा-देव मंदिर है जो भगवान भैरव को समर्पित है, जिन्हें उनका रक्षक माना जाता है। शाकुंभरी मंदिर में जाने से पहले इस मंदिर के दर्शन करना आवश्यक माना जाता है। देवी का एक लोकप्रिय मंदिर राजस्थान में सांभर झील के पास मौजूद है और दूसरा कर्नाटक के बागलकोट जिले के बादामी में स्थित है। शाकुंभरी मंदिर एक महत्वपूर्ण धार्मिक और आध्यात्मिक केंद्र है, जहां दुनिया भर से लोग आते हैं।

शाकुंभरी देवी मंदिर का महत्व

मंदिर की पवित्रता और पवित्रता इतनी निर्मल है कि कोई भी इस पवित्र स्थान के शांत वातावरण में चार चांद लगा देता है। धाराओं की गड़गड़ाहट के साथ, माहौल इतना मंत्रमुग्ध कर देने वाला है कि यह तुरंत किसी के तनाव को शांत कर देता है। कहा जाता है कि शंकराचार्य ने भी उस स्थान का दौरा किया था और वहां ध्यान किया था। उन्होंने आसपास से मूर्तियों को बरामद किया और उन्हें मंदिर के भीतर रख दिया। गर्भगृह में विराजमान देवी के साथ भ्रामरी देवी, भीम देवी और शीतला देवी हैं। ये सभी देवीयाँ आदि शक्ति 'शक्ति' के रूप हैं जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं और माना जाता है कि उन्होंने विभिन्न अवतारों में समय के विभिन्न अंतरालों पर अवतार लिया था।

उत्तर प्रदेश में 2017 के पिछले विधानसभा चुनावों में, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 403 सीटों वाली उत्तर प्रदेश विधानसभा में से 312 सीटें हासिल की थीं, जबकि समाजवादी पार्टी (सपा) ने 47 सीटें हासिल की थीं, बहुजन समाजवादी पार्टी (बीएसपी) ने 19 सीटें जीती थीं और कांग्रेस को जीत मिली थी। सिर्फ सात सीटें जीतने में सफल रहे। बाकी सीटों पर अन्य उम्मीदवारों ने कब्जा जमाया। सहारनपुर जिले की सात विधानसभा सीटों में से चार पर भाजपा, दो पर कांग्रेस और एक पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है।

English summary

On the pretext of Shakumbhari University, Amit Shah took the political pulse of the West, know what is the biggest challenge before the BJP