यूपी: ABP पत्रकार की मौत 'हत्या' या एक्सीडेंट? सोशल मीडिया पर गहराया ये मुद्दा, जानें क्या है लोगों का कहना

लखनऊ, 14 जून: उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित एबीपी न्यूज टेलीविजन चैनल के पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव रविवार (13 जून) की रात रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाए गए थे। इनकी उम्र 42 साल थी। प्रतापगढ़ से एबीपी संवाददाता सुलभ श्रीवास्तव कटरा में रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाए गए थे। उनकी मौत के बाद से सोशल मीडिया पर ये मुद्दा छाया हुआ है। ट्विटर पर इस मामले ने तूल तब पकड़ी जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। ममता बनर्जी ने कहा, ''उत्तर प्रदेश में ये क्या हो रहा है, एबीपी न्यूज के रिपोर्टर की हत्या कर दी गई। मैं इसकी निंदा करती हूं।'' मामले में ट्विस्ट ये है कि यूपी पुलिस ने इस मामले में कहा है कि पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव की "मोटरसाइकिल दुर्घटना" में मौत हुई है। वहीं पत्रकार का शव रहस्यमय परिस्थितियों पाए जाने के बाद सोशल मीडिया पर लोग इसे हत्या बता रहे हैं और योगी सरकार की ओलचना कर रहे हैं। इस मामले पर प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव ने भी जांच की मांग की है।

सुरक्षा को लेकर मौत से 2 दिन पहले पत्रकार ने एडीजी को लिखा था पत्र

इस मामले में हैरान करने वाली बात ये है कि अपनी मौत से 2 दिन पहले पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव ने एडीजी को पत्र लिखकर कहा था कि उत्तर प्रदेश में शराब माफिया का पर्दाफाश करने से उनकी जान को खतरा है। एबीपी न्यूज और एबीपी गंगा के लिए काम करने वाले सुलभ श्रीवास्तव ने उत्तर प्रदेश पुलिस को लिखा था कि प्रतापगढ़ में शराब माफियाओं की उनकी हालिया रिपोर्ट के बाद उन्हें जान का खतरा महसूस हुआ। सुरक्षा की मांग करते हुए श्रीवास्तव ने कहा था कि उन्हें सूत्रों से पता चला है कि उनकी खबर के प्रकाशन के बाद शराब माफिया उनसे नाराज थे और उन्हें या उनके परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहते थे।

प्रतापगढ़ पुलिस ने पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव की मौत पर क्या कहा?

प्रतापगढ़ पुलिस ने ट्विटर पर जारी एक बयान में कहा है, '' पत्रकार श्रीवास्तव मीडिया कवरेज के बाद रविवार रात करीब 11 बजे अपनी मोटरसाइकिल पर लौट रहे थे। वह एक ईंट भट्टे के पास अपनी मोटरसाइकिल से गिर गए थे। कुछ मजदूरों ने उन्हें सड़क से उठा लिया और फिर उसके दोस्तों को फोन करने के लिए उसके फोन का इस्तेमाल किया। उसे जिला अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।'' पुलिस ने यह भी कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि श्रीवास्तव की "बाइक सड़क के किनारे एक हैंडपंप से टकराने के बाद गिर गई।" पुलिस ने यह भी कहा कि वे मामले में हर एंगल से जांच कर रहे हैं।

पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव की पत्नी क्या कहा?

पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव पत्नी ने कहा, ''देखिए जब हम देखे ही नहीं हैंस तो ये कैसे बता सकते हैं कि ये हत्या है या एक्सीडेंट। लेकिन ये 3 दिन से परेशान तो थे, कह रहे थे ऐसा लगता है कि हम कहीं जा रहे हैं तो हमारा कोई पीछा कर रहा है। इस बात से हमको ये लगता है, ये हत्या भी हो सकती है। लेकिन ये पक्की बात नहीं है कि ये हत्या है या एक्सीडेंट है। मेरे पति ने एडीजी साहब से इस बात की शिकायत की थी कि उनका कोई पीछा कर रहा है, उन्हें सुरक्षा दी जाए। लेकिन उसपर कोई कार्रवाई नहीं हुई।''

पत्नी ने दावा किया, ''मेरे पति ने 3-4 दिन पहले पूछे जाने पर बताया था कि उन्होंने एक खबर चलाई थी, जिसको लेकर उन्हें कुछ लोग परेशान कर रहे हैं। हालांकि मुझे ये नहीं पता कि कौन सी खबर थी। इसी वजह से कुछ लोग इनके पीछे पड़े थे।'' पत्रकार की पत्नी ने सरकार ने इंसाफ की मांग की है। उन्होंने कहा कि उनके दो बच्चे हैं, जिसके भविष्य की उनको चिंता है।

रिपोर्टर की मौत को लेकर ट्विटर पर स्थानीय पत्रकारों ने किए चौंकाने वाले दावे

-यूपी के पत्रकार पीयूष राय ने अपने ट्विटर पर दावा किया है कि पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव की प्रतापगढ़ में हुई मौत के मामले में हत्या का मामला दर्ज किया गया है। वहीं एक अपने अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा है, ''यूपी के प्रतापगढ़ में एबीपी न्यूज रिपोर्टर सुलभ श्रीवास्तव की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई है। जबकि उन्होंने एडीजी प्रयागराज को अपनी जान के लिए खतरा के लिए पत्र लिखा था। पुलिस ने इसे हादसा बताकर किसी तरह की गड़बड़ी से इंकार किया है।''

