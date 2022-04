क्या अखिलेश यादव से नहीं संभल पा रही समाजवादी पार्टी? प्रेस कॉन्फ्रेंस की 5 बड़ी 'चूक'

Uttar Pradesh

oi-Anjan Kumar Chaudhary

लखनऊ, 15 अप्रैल: यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपने प्रदर्शन में काफी सुधार किया है। पार्टी तो मानकर चल रही थी कि अखिलेश यादव दोबारा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन, वोटों के गणित में भारतीय जनता पार्टी इससे काफी आगे निकल गई। जब, पार्टी अध्यक्ष ने आजमगढ़ सीट से अपनी लोकसभा सदस्यता छोड़कर, करहल की विधायकी रखने का ऐलान किया तो लगा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की मजबूत सत्ता को सपा जैसी ताकतवर विपक्ष का मुकाबला करना पड़ेगा। लेकिन, महज एक महीने में ही हालात ने अचानक करवट लेनी शुरू कर दी। समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े वोट बैंक के कुछ नेताओं ने ही नेतृत्व को घेरना शुरू कर दिया। विधान परिषद के चुनाव में शर्मनाक प्रदर्शन ने तो और स्थिति खराब कर दी। लेकिन, फिर भी सपा अध्यक्ष का जो अंदाज दिख रहा है, उससे नहीं लगता कि वह सामने खड़े हो रहे संकट को महसूस कर पा रहे हैं। इसकी 5 वजहें हैं, जिसका संकेत गुरुवार की अपने प्रेस कांफ्रेंस में उन्होंने खुद जाहिर कर दिए हैं।

English summary

Akhilesh Yadav's hold on Samajwadi Party has been loose in UP, if not handled, can do more damage to the party