यूपी में कपिल सिब्बल वाली सीट समेत राज्यसभा की 11 सीटें होंगी खाली, भाजपा-सपा की जीत कितनी पर तय ? जानिए

Uttar Pradesh

oi-Anjan Kumar Chaudhary

लखनऊ, 21 मार्च: उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच एक और तगड़ा मुकाबला होने वाला है। हालांकि, इसमें शुरुआत से ही बीजेपी का पलड़ा भारी दिख रहा है। यह मुकाबला है राज्यसभा चुनाव का, जिसकी सूबे में 11 सीटें खाली हो रही हैं। जिन राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल पूरा हो रहा है, उनमें सबसे ज्यादा पांच भाजपा के ही सांसद हैं। बाकी तीन सपा, दो बसपा और एक कांग्रेस के सांसद हैं। राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी से यह आखिरी नुमाइंदे बचे हुए हैं और परिस्थिति ऐसी है कि आगे कोई नई नुमाइंदगी मिलने के कहीं से भी आसार नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन, कांग्रेस दूसरे दल का समर्थन करके समीकरण बदलने की कोशिश जरूर कर सकती है।

English summary

In July, 11 Rajya Sabha seats are becoming vacant from UP, in which the victory of BJP on 7 and SP on 3 is almost clear the ruling party seems to have an upper hand on the 11th seat too