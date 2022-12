UP Roadways: उत्तर प्रदेश में कोहरे का कहर, रात 8 से सुबह 8 बजे तक नहीं चलेंगी यूपी रोडवेज की बसें

राज्य में कोहरे की स्थिति को देखते हुए रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक या कोहरा साफ होने तक रोडवेज की बसें नहीं चलेंगी। क्षेत्रीय और सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक रात 8 बजे से 12 बजे तक बस स्टेशनों पर तैनात रहेंगे।

उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में ठंड का कहर जारी है। पिछले कुछ दिनों से कोहरे की चपेट में आने से उत्तर प्रदेश में ठंड बढ़ गई है। बढ़ते ठंड के चलते लोगों की आवाजाही में भी दिक्कत हो रही है। परिवहन को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार में भी कमर कस ली है। घने कोहरे के चलते उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) की बसों की टाइमिंग बदल दी है।

Uttar Pradesh State Road Transport Corporation (UPSRTC) buses will not operate from 8 pm to 8 am (or till fog is clear),in view of fog conditions in the state. Regional/Assistant Regional Managers will be on duty at bus stations from 8 pm to 12 am to monitor fog condition: UPSRTC