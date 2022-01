नोएडा में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ FIR, पंखुड़ी पाठक के समर्थन में किया था प्रचार

Uttar Pradesh

नई दिल्ली, जनवरी 16। कोरोना महामारी की तीसरी लहर के बीच चुनाव आयोग ने पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव कराने के लिए सख्त पाबंदियों का ऐलान किया है। आयोग ने कड़े कोविड प्रोटोकॉल के साथ चुनाव संपन्न करने की तैयारी की थी, लेकिन नियमों का उल्लंघन अभी से होता दिख रहा है। दरअसल, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ गौतमबुद्धनगर जिले के नोएडा में FIR दर्ज की गई है। उनपर कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन का आरोप लगा है।

क्यों दर्ज हुई एफआईआर?

आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल नोएडा में कांग्रेस की उम्मीदवार पंखुड़ी पाठक के समर्थन में प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ घर-घर जाकर लोगों से समर्थन मांगा। भूपेश बघेल के साथ इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे और कांग्रेस उम्मीदवार पंखुड़ी पाठक भी थी, इसलिए उनके प्रचार को कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन माना गया और उनके खिलाफ FIR दर्ज हो गई।

Uttar Pradesh | FIR has been registered against Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel and others in Noida for violating COVID norms while campaigning for the upcoming assembly elections: Gautam Budh Nagar Police https://t.co/3uSGxcI5nE