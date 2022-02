Watch Video:यूपी के उन्नाव में BJP नेता ने छू लिए पीएम मोदी के पैर, फिर प्रधानमंत्री ने क्या किया, देखिए

Uttar Pradesh

उन्नाव, 20 फरवरी: रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रैली के लिए उत्तर प्रदेश के उन्नाव पहुंचे थे। यहां मंच पर उनके साथ एक ऐसी घटना घटी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा है। यह घटना कुछ सेकंड की है, लेकिन पीएम मोदी की जो तात्कालिक प्रतिक्रिया रही, वह लोगों को प्रतिक्रियाएं देने को मजबूर कर रहा है। उन्नाव में 23 फरवरी को चौथे चरण में चुनाव होने हैं। इसी रैली में पीएम मोदी ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा है, जिनकी विधानसभा सीट करहल में रविवार को तीसरे चरण में वोटिंग हुई है।

When a BJP leader touched PM Modi's feet in Unnao, UP, the Prime Minister stopped him and then touched his feet in return, this video has been viral on the internet