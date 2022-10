Badaun:गिराया जा रहा था जर्जर मकान, निकलने लगे चांदी के सिक्के, तभी दावेदार पहुंची-Video

Uttar Pradesh

oi-Anjan Kumar Chaudhary

Silver Coins Found in Budaun बदायूं की बिल्सी नगरपालिका में सोमवार को एक जर्जर मकान की दीवारों से चांदी के सिक्के मिलने की खबर सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैली है। स्थिति ऐसी हो गई कि स्थानीय प्रशासन को मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस वालों को तैनात करना पड़ा है। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक बारिश की वजह से लंबे वक्त से बंद पड़ा वह मकान ढहने लगा था। जिससे आसपास के लोगों में दहशत मच गई थी। तब जाकर नगरपालिका ने उसे जेसीबी की मदद से गिराने का फैसला किया, लेकिन इस दौरान उसकी दीवारों ने दुर्लभ चांदी के सिक्के उगलने शुरू कर दिए तो अलग तरह की कानून-व्यवस्था की स्थिति पैदा हो गई। बाद में एक बुजुर्ग महिला पहुंची, जिसने वहां से निकल रहे चांदी के सिक्कों पर अपना दावा ठोक दिया है।

English summary

,Badaun: During the demolition of a dilapidated house, silver coins have been found from its walls. Due to the presence of the crowd, the administration has deployed police. Meanwhile, an elderly woman has told that house as her property