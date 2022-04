UP की राजनीति के 'हॉट केक' बने आजम खान!, जानिए अखिलेश से मतभदों के बीच कैसे बढ़ी डिमांड

Uttar Pradesh

oi-Vidya Shanker

लखनऊ, 27 अप्रैल: उत्तर प्रदेश में सपा का नाम लेते ही मुलायम सिंह यादव परिवार के अलावा कुछ चेहरों के नाम दिमाग में आते हैं। इनमें आजम खान भी हैं। पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक आजम असल में सपा की साइकिल के मुस्लिम ध्वजवाहक रहे हैं। बदलते सियासी माहौल में आजम खान प्रदेश की सियासत का हॉट केक बन गए हैं। अखिलेश यादव से अनबन की खबरों के बीच जेल में आजम खान से मिलने के लिए नेताओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। दरअसल आजम की पैठ आज भी राज्य की राजनीति में है और करीब 20 फीसदी मुस्लिम वोटों पर फोकस के साथ ही तमाम राजनीतिक मायने भी निकाले जाने लगे हैं।

यह भी पढ़ें-मिशन 2024 से पहले यादव वोट बैंक पर BJP की नजर, जानिए अब राजपाल यादव और निरहुआ क्यों हुए खास

English summary

Azam Khan became the 'hot cake' of UP politics! Know how the demand for Akhilesh increased among the votes