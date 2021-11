मिशन 2022 से ज्यादा 2024 के लिए अहम साबित होगा राम मंदिर, जानिए कब तक बनकर होगा तैयार

Uttar Pradesh

oi-Vidya Shanker

लखनऊ, 24 नवंबर 2021 : उत्तर प्रदेश के अयोध्या में उद्घाटन किया जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 5 अगस्त, 2020 को भूमि पूजन करने और मंदिर की आधारशिला रखने के बाद शुरू हुआ। मंदिर का निर्माण पांच एकड़ भूमि में किया जा रहा है। मंदिर निर्माण की देखरेख कर रहे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने दिसंबर 2023 में इसे भक्तों के लिए खोलने की योजना बनाई है। हालांकि इससे पहले हम देखें तो यूपी में अगले साल होने वाले चुनाव से पहले राजनीति के केंद्र में अयोध्या भी हैं। इसकी अहमियत इसी से लगा सकते हैं कि कुछ ही दिनों पहले आरएसएस चीफ मोहन भागवत भी अयोध्या दौरे पर आए थे और निर्माण कार्यों की समीक्षा की थी।

