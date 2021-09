आवेदन शुल्क रखने के पीछे कांग्रेस का प्लान: "नॉन सीरियस कैंडिडेट" छटेंगे, फंड मिलने से सुधरेगी आर्थिक सेहत

Uttar Pradesh

लखनऊ, 18 सितंबर: उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों के लिए नया फरमान जारी किया है। कांग्रेस से टिकट लेने के लिए आवेदन के साथ ही सहयोग शुल्क भी लेने का निर्णय लिया है। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो कांग्रेस के रणनीतिकारों ने दो पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ऐसा कदम उठाया है। एक तो शुल्क लगने से नॉन सीरियस कैंडिडेट अपने आप बाहर हो जाते हैं तो दूसरे इससे कांग्रेस को आर्थिक स्तर पर भी फायदा होगा। कांग्रेस यूपी में सन 1989 के बाद से ही सत्ता से बाहर है और केंद्र में भी अंतिम बार 2009 में कांग्रेस की सरकार बनी थी। इसकी वजह से कांग्रेस अंदरखाने भी आर्थिक संकट से जूझ रही है जिसकी वजह से उसको ऐसा कदम उठाना पड़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।

राज्य इकाई के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कांग्रेस 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पार्टी टिकट के लिए प्रत्येक आवेदक से 'सहयोग राशि' (सहयोग शुल्क) के रूप में 11,000 रुपये लेने के लिए तैयार है। पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए केवल छह महीने के लिए, कांग्रेस न केवल संगठनात्मक अव्यवस्था के कारण, बल्कि अपने बड़े वित्तीय संकट के कारण भी खुद को एक अविश्वसनीय स्थिति में पाती है।

हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस कर चुकी है प्रयोग

यह पहली बार नहीं है जब कांग्रेस टिकट के इच्छुक उम्मीदवारों से पैसा जुटाने की कोशिश कर रही है। हरियाणा में 2019 के विधानसभा चुनाव में, सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए टिकट के लिए आवेदन शुल्क 5,000 रुपये और अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए 2,000 रुपये निर्धारित किया गया था। दरअसल पिछले लोकसभा चुनाव से एक साल पहले मई 2018 में, कांग्रेस ने अपने समर्थकों से "लोकतंत्र को बहाल करने" में मदद करने का अनुरोध किया था।

चुनाव के समय पार्टियों ने किया था अपनी इनकम का खुलासा

कई राज्यों में सरकारें न होना भी आर्थिक तंगी की वजह

कांग्रेस के एक पदाधिकारी कहते हैं कि वर्तमान में, केवल तीन राज्य हैं जहां कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं। पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़। तीनों में, पिछले एक साल में उथल-पुथल देखी जा रही है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र, तमिलनाडु और झारखंड में क्षेत्रीय दलों के साथ भी सत्ता साझा कर रही है, लेकिन इसके मंत्रियों के पास वैसा कोई मंत्रालय नहीं है जिससे वो पार्टी की मदद कर सकें। दरअसल सरकार में जब आप अच्छी स्थिति में हाते हैं तो आपके आय की स्रोत भी बढ़ती है लोग पार्टी फंड में अपना योगदान देने के लिए खुद ही आगे आते रहते हैं लेकिन अभी ऐसी स्थिति नहीं है जिसकी वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

भाजपा के पास 12 राज्यों में सरकार, 6 राज्यों में सत्ता में हिस्सेदारी

इस बीच, भाजपा के पास 12 राज्यों में अपने मुख्यमंत्री हैं और छह और राज्यों में सत्ता का हिस्सा है। साथ ही पिछले दो बार से बीजेपी केंद्र की सत्ता में बनी हुई है। इससे बाजार के निवेशकों और उद्योगपतियों के लिए भी बीजेपी में इनवेस्ट करना और अपने काम के बदले पार्टी फंड में पैसा देना आसान होता है। कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी ने कहा कि,"यही कारण है कि कांग्रेस के लिए राज्य के चुनाव जीतना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि केंद्र में सरकार बनाना। राज्यों में एक के बाद एक सत्ता हाथ से निकलती जा रही है। एक समय था जब कांग्रेस के पास अधिकांश राज्य थे तब वो खुद ही पार्टी के प्रत्याशियों को चंदा देकर चुनाव लड़ाती थी लेकिन अब परिस्थितयां बदल चुकी हैं।''

इलेक्ट्रोरल बांड का फायदा भी कांग्रेस को नहीं मिल रहा है

हिन्दवी ने कहा कि यूपी की 403 विधानसभ क्षेत्रों से आवेदन पर गौर किया जाए तो यदि हम एक विधानसभा में दस उम्मीदवार भी औसतन रखते हैं तो करीब चार करोड़ से उपर की धनाराशि एकत्र हो जाएगी। यह एक औसत है उम्मीदवारों की संख्या ज्यादा भी हो सकती है।

English summary

Along with the organization, the Congress is also facing financial crisis: "Non-serious candidates" will be spared by keeping the application fee, health will improve by getting funds