अखिलेश यादव की जनसभा को जबरन खाली करा रहे थे पुलिसकर्मी! सपा प्रमुख ने BJP पर फोड़ा ठीकरा

कन्नौज, 16 फरवरी। उत्तर प्रदेश में पहले और दूसरे चरण का मतदान हो चुका है, अब तीसरे चरण की बारी है। इस बीच कन्नौज के तिरवा में समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा, 'पहले और दूसरे चरण के मतदान में ही सपा और सपा के गठबंधन ने शतक लगा लिया है और अगर कन्नौज और तीसरे चरण में अपने लोगों का समर्थन मिला तो बीजेपी इतना पीछे छूट जाएगी कि तीसरे चरण से लेकर सातवें चरण तक इनके बूथों में कोई दिखेगा नहीं। भाजपा धोखेबाज और झूठे हैं।'

अखिलेश यादव ने आगे कहा, बीजेपी हमें बदनाम करना चाहते हैं क्योंकि हम लोग काम करने वाले हैं और समाज में खुशहाली लाने वाले हैं। इस बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कन्नौज के तिरवा में अपनी जनसभा के मंच के पास इलाके को जबरन खाली करा रहे पुलिसकर्मियों पर जमकर निशाना साधा। पुलिस ने इलाके से अंदर घुसने की कोशिश कर रहे लोगों को हटाने का प्रयास किया। उनकी जनसभा का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वह पुलिसकर्मियों को हड़काते हुए भी नजर आ रहे हैं।

