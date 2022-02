BJP के लगाए गए आरोपों पर अखिलेश यादव ने कहा- सीएम बाबा को नहीं पता कि चुनाव किस मुद्दे पर है

Uttar Pradesh

लखनऊ। साल 2008 में हुए अहमदाबाद सीरीयल धमाकों में एक सपा नेता के बेटे को दोषी पाए जाने के बाद भाजपा ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को चौतरफा घेरना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हमारे बाबा सीएम कमाल के हैं। न तो वह पहले कुछ जानते था और न ही अभी कुछ जानते हैं। यूपी चुनाव किसानों के हक, युवाओं के रोजगार, राज्य के विकास, महंगाई कम कैसे होगी, फौज में जवानों की भर्ती होगी की नहीं होगी इन सवालों के लिए चुनाव है।

बता दें कि पीलीभीत में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अखिलेश यादव अहमदाबाद में हुए धमाकों के एक दोषी के परिजन के साथ पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। समाजवादी पार्टी को समर्थन करने का मतलब आतंकवादियों को समर्थन देना है। सब कुछ बदल गया है लेकिन मुलायम सिंह यादव द्वारा स्थापित की गई पार्टी अभी भी वैसी की वैसी है। उन्होंने अपने भाषण में कहा- 'आप समझ सकते हैं। नई हवा है, वही सपा है। सपा का हाथ, आतंकवादियों के साथ। यह एक बार फिर साबित हो गया है।'

#WATCH Our baba CM is awesome (Kamaal ke hai). Neither he knew anything before, nor does he know anything right now. The UP election is for rights of farmers, employment of youth, and development of the state: SP chief Akhilesh Yadav on connection with Ahmedabad blast terrorists