अखिलेश और राजभर के बीच 'तलाक' तक आ गई बात, सिर्फ इस बात का है इंतजार

Uttar Pradesh

oi-Anjan Kumar Chaudhary

बलिया (उत्तर प्रदेश), 8 जुलाई: उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के गठबंधन में एकबार फिर से टूट की नौबत आ गई है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के सुप्रीमो ओम प्रकाश राजभर विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति पद के साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के साथ लखनऊ में हुई बैठक में नहीं बुलाए जाने से भड़के हुए हैं। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति चुनाव में उनकी पार्टी के 6 विधायक किसका समर्थन करेंगे, इसका ऐलान 12 जुलाई को किया जाएगा। उन्होंने यहां तक कह दिया है कि वह अखिलेश यादव की ओर से 'तलाक' मिलने का इंतजार कर रहे हैं।

English summary

Samajwadi Party alliance in Uttar Pradesh is on the verge of breaking once again, Suheldev Bharatiya Samaj Party leader OP Rajbhar has said that divorce is awaited from Akhilesh