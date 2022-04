विधानसभा में रिकॉर्ड बनाने के बाद अब विधान परिषद में भी रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी में योगी सरकार ?

Uttar Pradesh

लखनऊ, 9 अप्रैल: उत्तर प्रदेश विधानसभा में शानदार जीत के बाद, भाजपा ने अब राज्य विधान परिषद में सबसे बड़ी पार्टी बनने पर अपनी नजरें गड़ा दी हैं। यूपी में बीजेपी रिकॉर्ड बनाते हुए लगातार दूसरी बार पुर्ण बहुमत की सरकार बनाने में सफल रही है। इसके साथ ही यूपी में 33 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया था। बीजेपी अब विधान परिषद में पुर्ण बहुमत हासिल कर रिकॉर्ड बनाने में जुटी है। यूपी में पहले भी ऐसे मौके आए जब बीजेपी की सरकारें बनीं लेकिन उच्च सदन में बीजेपी कभी बहुमत नहीं हासिल कर पायी। लेकिन 9 अप्रैल को 27 सीटों पर हो रहे मतदान में जीत हासिल कर यहां भी बीजेपी रिकॉर्ड कायम कर सकती है। यह बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश विधानमंडल के दोनों सदनों में बहुमत का आनंद लेने का सुनहरा अवसर है जिसे वह खोना नहीं चाहेगी।

English summary

After making a record in the assembly, now the Yogi government is preparing to break the record in the Legislative Council as well?