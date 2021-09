'200% फाइनल है'.....2022 के यूपी चुनाव के बाद भाजपा के साथ गठबंधन पर क्या बोली बसपा

Uttar Pradesh

oi-Anjan Kumar Chaudhary

लखनऊ, 13 सितंबर: यूपी में बहुजन समाज पार्टी तीन-तीन बार भाजपा के समर्थन से सरकार बना चुकी है। इसलिए इसबार भी बसपा विरोधी पार्टियां यह दावा कर रही हैं कि चुनावों के बाद मायावती की पार्टी फिर से बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकती है। लेकिन, बीएसपी का दावा है कि वह अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बना लेगी। यही नहीं पार्टी के महासचिव सतीश मिश्रा ने दावा किया है कि अगर सरकार बनाने लायक सीटें नहीं मिलीं तो उनकी पार्टी विपक्ष में बैठना पसंद करेगी, लेकिन ना ही किसी भी पार्टी को समर्थन देगी और ना ही किसी से समर्थन लेगी। गौरतलब है कि इसबार भी मायावती की पार्टी अपने 2007 के चुनावी फॉर्मूले के तहत दलित-ब्राह्मण वोटों की गोलबंदी में लगी हुई है और जगह-जगह ब्राह्मण सम्मेलन करवा रही है।

English summary

UP assembly elections: Mayawati's party BSP has said that there will be no post poll alliance with the BJP and this thing is 200 percent final