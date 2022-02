1.5 लाख RSS स्वयं सेवकों पर जाटों का दिल जितने की जिम्मेदारी, पश्चिमी यूपी में आगे की रणनीति जानिए

Uttar Pradesh

लखनऊ, 3 फरवरी: राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जमीनी स्तर पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल हमेशा से चुनावों के दौरान करता रहा है। मतदाताओं के बीच जाकर ज्यादा से ज्यादा मतदान करने के लिए उन्हें प्रेरित करने की कोशिश संघ ने हमेशा से की है और अक्सर बीजेपी को इसका फायदा मिला है। लेकिन, पश्चिमी यूपी में इस बार संघ के सामने चुनौती गंभीर है, क्योंकि सपा-रालोद गठबंधन किसान आंदोलन की वजह से भाजपा के जाट वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश में है। इसके लिए आरएसएस इस बार पश्चिमी यूपी में कम से कम 1.5 लाख स्वयं सेवकों को उतार चुका है, जो घर-घर जाकर मतदाता जागरूकता अभियान चला रहे हैं। हालांकि, वह किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन उनकी ओर से जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, वह बीजेपी के एजेंडे से मेल खाते हैं।

RSS has launched a special campaign to help BJP in western UP, voter awareness campaign to remove the resentment of Jat voters