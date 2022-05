गृह मंत्री अमित शाह में दम है तो करौली के बाद 7 राज्यों में भड़के दंगों की जांच करवाएं-गहलोत

Udaipur

oi-Vishwanath Saini

उदयपुर, 5 मई। राजस्थान में करौली और जोधपुर दंगों की आग में झुलसे हैं। इस मामले में गुरुवार को राजस्थान सीएम अशोक गहलोत ने गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है।

सीएम गहलोत उदयपुर में 13 मई से प्रस्तावित कांग्रेस के चिंतन शिविर की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे। गुरुवार को यहां मीडिया से बातचीत में गहलोत ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह के अंदर अगर दम है तो गृह मंत्रालय की एक कमेटी बनाएं और उसमें हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजों को शामिल करें। यह कमेटी जांच करें कि करौली के बाद देश के सात राज्यों में दंगे क्यों भड़के? उसकी जड़ क्या था, उसकी भावना क्या थी?

#WATCH | People showered flowers on Ram Navami processions. Riots happened in 7 states & bulldozer was used. A similar method like that of Karauli was used in all 7 states. If Amit Shah has courage then a committee should be formed to probe all this: Rajasthan CM Ashok Gehlot pic.twitter.com/Qzhh7C9Wic