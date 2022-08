CWG 2022: महिला हॉकी टीम ने 16 साल बाद जीता मेडल, मनाया ऐसा जश्न कि वीडियो हो रहा वायरल

Sports

oi-Rajat Gupta

बर्मिंघम, 7 अगस्त: कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय महिला हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक अपने नाम किया। टीम ने रविवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ शूटआउट में 2-1 से जीत हासिल की। भारत के लिए सेमीफाइनल मुकाबले की तरह इस बार कोई पेनल्टी शूटआउट हार्टब्रेक नहीं था। खेल सामान्य समय में 1-1 से समाप्त हुआ, जिसमें सलीमा टेटे ने भारत के लिए गोल किया और ओलिविया मेरी ने न्यूजीलैंड के लिए।

पेनल्टी शूटआउट में भारतीय कप्तान सविता पूनिया ने शानदार गोलकीपिंग करते हुए न्यूजीलैंड के चार प्रयासों को विफल किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने 16 साल बाद कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीता है। इससे पहले भारत ने 2002 में गोल्ड और 2006 में सिल्वर मेडल जीता था।

After a gap of 16 years, India's women's hockey team returned to the Commonwealth Games podium. Their celebration said it all. pic.twitter.com/9KXpWmuIm9

जश्न का वीडियो हुआ वायरल

लंबे इंतजार के बाद पदक जीतने वाली भारतीय महिला टीम की खुशी का ठिकाना नहीं है। कांस्य पदक जीतने के बाद भारतीय महिलाएं जश्न में डूबी नजर आईं। उनके इस सेलिब्रेशन का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। 23 सेकंड के इस वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी काफी खुश हैं। हॉकी टीम की खिलाड़ी 'सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो' गाने पर झूम रही हैं। इन खिलाड़ियों का जोश देखने लायक है।

Lovely. The Indian men's hockey team gave the women's team a guard of honour when they returned to the village after winning the bronze. Savita said in PC that it was overwhelming and a nice surprise.

Via Hockey Indiapic.twitter.com/EpeqcUMKVq