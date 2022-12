सऊदी अरब को हराकर भी किस्मत से नहीं जीत सका मैक्सिको, नॉकआउट स्टेज में पहुंचने से हुआ बाहर

फीफा वर्ल्ड कप में ग्रुप सी से पोलैंड और अर्जेंटीना की टीम को नॉकआउट स्टेज का टिकट मिला है क्योंकि मैक्सिको गोल के अंतर के चलते राउंड ऑफ 16 में क्वालिफाई करने में विफल रहा। उन्होंने सऊदी अरब को 2-1 से मात दी।

मैक्सिको फीफा वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है। हालांकि उनको बुधवार को विश्व कप के ग्रुप सी में सऊदी अरब के खिलाफ 2-1 से जीत मिली लेकिन गोल अंतर से वह राउंड ऑफ 16 में पहुंचने से काफी पीछे रह गया। दूसरी ओर सऊदी अरब वह टीम है जिसने अपने ओपनिंग मुकाबले के दौरान अर्जेंटीना को मात देकर सनसनी मचाई थी लेकिन मेसी की टीम पोलैंड को मात देने के साथ ही आसानी से नॉकआउट स्टेज में है और सऊदी से मिली हार को कब का दफन कर चुकी है। (Photo- @FIFAWorldCup Twitter)

मैक्सिकों के लिए सेकेंड हॉफ काफी तेज रहा जहां उनके स्ट्राइकर हेनरी मार्टिन और लुइस शावेज ने एक के बाद एक गोल करके अपनी टीम को नॉकआउट में पहुंचने के लिए तैयार कर दिया था। इतना ही नहीं टीम के खिलाड़ी उरीएल एंटुना ने भी गेंद को नेट में डाल दिया था लेकिन यह ऑफसाइड के लिए अमान्य गोल करार दिया गया। इससे पता चलता है मैक्सिको कितना तेज गेम खेलने की कोशिश कर रहा था।

अर्जेंटीना और पोलैंड पहुंच गए आगे-

हालांकि इस तेजी में सऊदी अरब को पलटवार का मौका मिला जब स्टॉपेज टाइम में सलेम अल-दावसारी ने एक गोल करके लीड को कम कर दिया। ऐसे में भले ही मेक्सिको पोलैंड की तरह चार अंकों के साथ समाप्त हुआ लेकिन उनका बेहतर गोल अंतर था जो उत्तरी अमेरिकी टीम पर भारी पड़ा। अब अर्जेंटीना और पोलैंड को इस ग्रुप से अगले दौर का टिकट मिल चुका है।

मैक्सिकों का वर्ल्ड कप के नॉकआउट स्टेज में पहुंचने का बढ़िया इतिहास रहा है। उन्होंने 1994 से लगातार सात बार क्वालीफिकेशन में पहुंचने का सिलसिला बनाया तो अब टूट गया है।

वहीं लियोनल मेसी की सिर में दर्द करने वाली सऊदी अरब की टीम सिर्फ एक उलटफेर करने वाली टीम बनकर रह गई क्योंकि वे अपने ग्रुप में तीन पॉइंट के साथ सबसे निचले पायदान पर रही और बाहर हो गई।

