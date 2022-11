FIFA World Cup 2022: फैंस पर अब चढ़ेगा फीफा का खुमार, ऐसे देख सकेंगे लाइव, जानें पूरा शेड्यूल

फ्रांस ने जीता था पिछला वर्ल्ड कप

फीफा वर्ल्ड की शुरुआत 1930 में हुई थी। उरुग्वे ने पहला फीफा वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। जबकि पिछली बार साल 2018 में फ्रांस ने दूसरी बार वर्ल्ड कप पर कब्जा जमाया था। जबकि साल 2014 में जर्मनी ने फीफा वर्ल्ड कप जीता था। जर्मनी और फ्रांस की टीम इस साल भी इस कप को जीतने की सबसे बड़ी दावेदार मानी जा रही है। इस बार यह टूर्नामेंट बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है।

जानिए किस ग्रुप में कौन सी टीमें

ग्रुप-ए: इक्वाडोर, नेदरलैंड्स, सेनेगल, कतर, ग्रुप-बी: इंग्लैंड, वेल्स, यूएसए, ईरान, ग्रुप-सी: पोलैंड, अर्जेंटीना, सऊदी अरब, मैक्सिको, ग्रुप-डी: फ्रांस, ट्यूनिशिया, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, ग्रुप-ई: कोस्टा रिका, जर्मनी, स्पेन, जापान, ग्रुप-एफ: क्रोएशिया, मोरक्को, बेल्जियम, कनाडा, ग्रुप-जी: सर्बिया, ब्राजील, कैमरून, स्विट्जरलैंड, ग्रुप-एच: उरुग्वे, कोरिया रिपब्लिक, पुर्तगाल घाना।

यहां देखें ग्रुप के हिसाब से फीफा वर्ल्ड कप का पूरा शेड्यूल

नवंबर 20 - कतर vs इक्वाडोर, रात 9.30 बजे, अल बेयट स्टेडियम

नवंबर 21 - सेनेगल vs नेदरलैंड्स , रात 9:30 बजे, अल थुमामा स्टेडियम

नवंबर 25 - कतर vs सेनेगल, शाम 6:30 बजे, अल थुमामा स्टेडियम

नवंबर 25 - नेदरलैंड्स vs इक्वाडोर, 9:30 बजे, खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम

नवंबर 29 - इक्वाडोर vs सेनेगल, रात 8:30 बजे, खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम

नवंबर 29 - नेदरलैंड्स vs कतर, रात 8.30 बजे, अल बेयट स्टेडियम

नवंबर 21 - इंग्लैंड vs ईरान, शाम 6:30 बजे, खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम

नवंबर 22 - यूएसए vs वेल्स, रात 12:30 बजे, अल रेयान स्टेडियम नवंबर

25 - वेल्स vs ईरान, सुबह 3:30 बजे, अल रेयान स्टेडियम नवंबर

26 - इंग्लैंड vs यूएसए, रात 12:30 बजे, अल बेयट स्टेडियम

नवंबर 30 - ईरान vs यूएसए, रात 12:30 बजे, अल थुमामा स्टेडियम

नवंबर 30 - वेल्स vs इंग्लैंड, रात 12:30 बजे, अल रेयान स्टेडियम

नवंबर 22 - अर्जेंटीना vs सऊदी अरब, दोपहर 3:30 बजे, लुसैल स्टेडियम

नवंबर 22 - मेक्सिको vs पोलैंड, सुबह 9:30 बजे, स्टेडियम

नवंबर 26 - पोलैंड vs सऊदी अरब, शाम 6.30 बजे, एजुकेशन सिटी स्टेडियम

नवंबर 27 - अर्जेंटीना vs मेक्सिको, रात 12:30 बजे, लुसैल स्टेडियम

दिसंबर 1 - पोलैंड vs अर्जेंटीना, रात 12:30 बजे, स्टेडियम

दिसंबर 1 - सऊदी अरब vs मेक्सिको, रात 12:30 बजे, लुसैल स्टेडियम

नवंबर 22 - डेनमार्क vs ट्यूनीशिया, शाम 6:30 बजे, एजुकेशन सिटी स्टेडियम

नवंबर 23 - फ्रांस vs ऑस्ट्रेलिया, रात 12:30 बजे, अल जानौब स्टेडियम

नवंबर 26 - ट्यूनीशिया vs ऑस्ट्रेलिया, दोपहर 3:30 बजे, अल जानूब स्टेडियम

नवंबर 26 - फ्रांस vs डेनमार्क, रात 9:30 बजे, स्टेडियम

नवंबर 30 - ऑस्ट्रेलिया vs डेनमार्क, रात 8:30 बजे, अल जानूब स्टेडियम

नवंबर 30 - ट्यूनीशिया vs फ्रांस, रात 8:30 बजे, एजुकेशन सिटी स्टेडियम

नवंबर 23 - जर्मनी vs जापान, शाम 6:30 बजे, खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम

नवंबर 23 - स्पेन vs कोस्टारिका, रात 9.30 बजे, अल थुमामा स्टेडियम

नवंबर 27 - जापान vs कोस्टारिका, सुबह 3:30 बजे, अल रेयान स्टेडियम

नवंबर 28 - स्पेन vs जर्मनी, रात 12:30 बजे, अल बेयट स्टेडियम

दिसंबर 2 - कोस्टारिका vs जर्मनी, रात 12:30 बजे, अल बेयट स्टेडियम

दिसंबर 2 - जापान vs स्पेन, रात 12:30 बजे, खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम

नवंबर 23 - मोरक्को vs क्रोएशिया, दोपहर 3:30 बजे, अल बेयट स्टेडियम

नवंबर 24 - बेल्जियम vs कनाडा, रात 12:30 बजे, अल रेयान स्टेडियम

नवंबर 27 - बेल्जियम vs मोरक्को, शाम 6:30 बजे, अल थुमामा स्टेडियम

नवंबर 27 - क्रोएशिया vs कनाडा, रात 9:30 बजे, खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम

दिसंबर 1 - क्रोएशिया vs बेल्जियम, रात 8:30 बजे, अल रेयान स्टेडियम

नवंबर 24 - स्विट्ज़रलैंड vs कैमरून, सुबह 3:30 बजे, अल जनौब स्टेडियम

नवंबर 25 - ब्राजील vs सर्बिया, रात 12:30 बजे, लुसैल स्टेडियम

नवंबर 28 - ब्राजील vs स्विट्जरलैंड, शाम 6:30 बजे, स्टेडियम

नवंबर 28 - कैमरून vs सर्बिया, दोपहर 3.30 बजे, अल जानौब स्टेडियम

दिसंबर 3 - कैमरून vs ब्राजील, रात 12:30 बजे, लुसैल स्टेडियम

दिसंबर 3 - सर्बिया vs स्विट्जरलैंड, रात 12:30 बजे, स्टेडियम 974

नवंबर 24 - उरुग्वे vs दक्षिण कोरिया, शाम 6.30 बजे, एजुकेशन सिटी स्टेडियम

नवंबर 24 - पुर्तगाल vs घाना, रात 9:30 बजे, स्टेडियम

नवंबर 28 - दक्षिण कोरिया vs घाना, शाम 6:30 बजे, एजुकेशन सिटी स्टेडियम

नवंबर 29 - पुर्तगाल vs उरुग्वे, रात 12:30 बजे, लुसैल स्टेडियम

दिसंबर 2 - घाना vs उरुग्वे, रात 8.30 बजे, अल जनौब स्टेडियम

दिसंबर 2 - दक्षिण कोरिया vs पुर्तगाल, रात 8.30 बजे, एजुकेशन सिटी स्टेडियम

टॉप 16

दिसंबर 3 - 1ए vs 2बी, रात 8.30 बजे, खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम

दिसंबर 4 - 1सी vs 2डी, रात 12:30 बजे, अल रेयान स्टेडियम

दिसंबर 4 - 1डी vs 2सी, सुबह 8:30 बजे, अल थुमामा स्टेडियम

दिसंबर 5 - 1बी vs 2ए, रात 12:30 बजे, अल बेयट स्टेडियम

दिसंबर 5 - 1ई vs 2एफ, सुबह 8:30 बजे, अल जनौब स्टेडियम

दिसंबर 6 - 1जी vs 2एच, रात 12:30 बजे, स्टेडियम

दिसंबर 6 - 1एफ vs 2ई, रात 8:30 बजे, एजुकेशन सिटी स्टेडियम

दिसंबर 7 - 1एच vs 2जी, रात 12:30 बजे, लुसैल स्टेडियम

क्वार्टर फाइनल

दिसंबर 9, सुबह 8:30 बजे, एजुकेशन सिटी स्टेडियम

दिसंबर 10, रात 12:30 बजे, लुसैल स्टेडियम

दिसंबर 10, सुबह 8:30 बजे, अल थुमामा स्टेडियम

दिसंबर 11, रात 12:30 बजे, अल बेयट स्टेडियम

सेमीफाइनल

दिसंबर 14, रात 12:30 बजे, अल बेयट स्टेडियम

दिसंबर 15, रात 12:30 बजे, लुसैल स्टेडियम

तीसरे पायदान का मैच

दिसंबर 17, सुबह 8:30 बजे, खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम

फाइनल

दिसंबर 18, सुबह 8:30 बजे, लुसैल स्टेडियम

ऐसे देख सकते हैं लाइव मैच

भारत में फीफा वर्ल्ड कप 2022 का लाइव टेलीकास्ट करने का अधिकार वायकॉम-18 के पास है। फीफा के सभी मैचों का लाइव टेलीकास्ट स्पोर्ट्स-18 और स्पोर्ट्स-18 HD चैनल्स पर किया जाएगा। जबकि इसका लाइव स्ट्रीमिंग वूट सिलेक्ट और जियो जियो टीवी देख सकते हैं। फीफा के मुकाबले भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30, शाम 6:30, रात 8 बजे, रात 9:30 बजे, रात 12:30 बजे से शुरू होंगे। इस लीग का पहला मुकाबला 20 नवंबर को रात 9:30 बजे खेला जाएगा।