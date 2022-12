Yuvraj Singh- Hazel Keech: हैजल ने युवी का खोला बड़ा राज तो क्रिकेटर ने बीवी को बताया 'Best Partner in Crime'

मस्त-मौला मिजाज के लिए मशहूर युवराज सिंह लाखों दिलों की धड़कन रहे हैं लेकिन इनकी धड़कन हैजल कीच बनेंगी,ये किसी ने नहीं सोचा था। दोनों आज से 6 साल पहले शादी के बंधन में बंधे थे।

Cricket

oi-Ankur Sharma

Yuvraj Singh- Hazel Keech: टीम इंडिया के हैंडसम हंक और विश्विविजेता भारतीय टीम के 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' रह चुके युवराज सिंह ने 30 नवंबर को पत्नी हैजल कीच के साथ अपनी शादी की 6ठी सालगिरह सेलिब्रेट की। आमतौर पर सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव ना रहने वाली हैजल ने अपने सोशल अकाउंट पर अपनी और युवराज की कुछ अनदेखी तस्वीरों को शेयर करते रोमांटिक कविता लिखी थी, जो दिल को छू लेने वाली है। हैजल ने जो तस्वीर शेयर की है, वो आईपीएल मैच के दौरान की है, जिसमें युवराज सिंह फ्लाइंग किस करते नजर आ रहे हैं और दर्शक दीर्घा में बैठी हैजल उन्हें देखकर खुश हो रही हैं।

English summary

Star Player Yuvraj Singh and Actress Hazel Keech celebretd 6th wedding anniversary Yesterday. Wife Hazel wrote romantic poem for her hubby, after that Yuvi said- 'My Wife is best partner in crime'.