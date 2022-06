सहवाग ने चुने T20 WC के लिए भारत के टॉप-3 बल्लेबाज, रोहित को टी20 कमान छोड़ने की सलाह

Cricket

oi-Antriksh

नई दिल्ली, 28 जून: भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने इस साल के अंत में ICC T20 विश्व कप के लिए भारत के टॉप तीन बल्लेबाजों को चुना है। सहवाग ने कहा कि वह रोहित शर्मा, ईशान किशन और केएल राहुल को विश्व कप के लिए टॉप तीन बल्लेबाजों के रूप में स्वीकार करेंगे।

English summary

Virender Sehwag picks top three Indian batter for T20 World Cup, also feels it is better for Rohit Sharma to step down as T20i captain