Mohammad Shami: टी20 विश्व कप से पहले शमी ने क्यों और किसके लिए कहा-'दिल टूट जाता है?' वायरल हुआ Video

Cricket

oi-Ankur Sharma

Mohammad Shami: टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी मोहम्मद शमी इन दिनों अपनी फिटनेस की वजह से सुर्खियों मे हैं, हालांकि वो टी20 विश्व कप 2022 के रिजर्व खिलाड़ी के तौर पर टीम का हिस्सा हैं लेकिन अभी टीम के साथ नहीं जुड़े हैं, बता दें कि मोहम्मद शमी पिछले महीने हुई ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए टीम में चुने गए थे लेकिन सीरीज शुरू होने से पहले ही वो कोरोना संक्रमित हो गए थे, जिससे उन्हें टीम से अलग होना पड़ा था, फिलहाल वो अब ठीक हैं लेकिन उनकी फिटनेस को लेकर बीसीसीआई की ओर से कोई अपडेट नहीं दिया गया है।

English summary

Star Cricketer mohammed shami is struggling with his fitness but before T20 World Cup, his video viral on social media. in his video, mohammed shami told- 'Dil Toot Jata Hai'. here is video please have a look.