IND vs PAK: भारत और पाकिस्तान के फैंस ने साथ में मनाया मेलबर्न में मौसम साफ होने का जश्न

भारत और पाकिस्तान के बीच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में मुकाबला हो रहा है जहां पर टीम इंडिया ने पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। इस मैच से पहले बारिश का साया पड़ने के काफी चांस थे। दो दिन पहले तक मौसम का हाल कुछ ऐसा बताया जा रहा था कि आज अगर एक गेंद फेंके बिना भी मैच धुल जाता तो हैरानी नहीं थी। इस मैच में मौसम खबरों में पिछले 48 घंटों तक बना रहा लेकिन अब मैच के दिन इसमें काफी सुधार देखने को मिला और टॉस भी सही समय पर शुरू हुआ।

यह फैंस के लिए बड़ी राहत की खबर है क्योंकि वे बहुत दूर से मैच को देखने के लिए आए हैं। यह भारत और पाकिस्तान दोनों फैंस के लिए है। ऐसे ही जब फैंस को मैच के दिन बारिश के चांस नहीं नजर आए तो वो खुशी से झूम उठे।

मैच से कुछ घंटे पहले खिली धूप से फैंस के चेहरे पर भी खिला दिया। दोनों देशों के फैंस ने नाच-गाकर इस पल का जश्न मनाया। हर फैन चाहता है कि मैच जरूर हो। भारत-पाकिस्तान मैच की प्रतिद्वंदता और हाईप कुछ ऐसी ही होती है इसी वजह से 1 लाख से ऊपर की तादात में फैंस मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम में बैठे हुए हैं।

Like a festival outside the @MCG and I arrived with 3 hours still to go! This is gonna be funnnnnnnnnnn #INDvPAK #T20WorldCup

