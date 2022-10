T-20 World Cup: अभी ‘पर्थ’ की कसौटी पर खुद को परखेगी टीम इंडिया

Cricket

टी-20 विश्वकप के पहले टीम इंडिया पर्थ में डेरा जमाएगी। करीब दो सप्ताह तक 'वाका’ का पर्थ क्रिकेट मैदान भारतीय टीम के लिए बेस ग्राउंड रहेगा। इस मैदान पर भारतीय टीम चार अभ्यास मैच खेलेगी। दो वेस्टर्न ऑस्ट्रिलिया इलेवन के साथ और एक-एक मैच ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के साथ। 10 से 19 अक्टूबर तक भारत विश्व की सबसे तेज पिच पर अतिरिक्त उछाल और गति वाली गेंदों पर अभ्यास करेगा। विश्वकप का पहला मैच 23 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ है। इस अहम मुकाबले के पहले भारत पर्थ में अपने सभी कील- कांटे दुरुस्त कर लेना चाहता है। पाकिस्तान की ताकत तेज गेंदबाजी है। इसलिए भारत ने दुनिया की सबसे बाउंसी पिच को अपना अभ्यास स्थल बनाया है।

T20 World Cup 2022 Team India will look to go through the test of Perth where they begin their campaign by playing practice and warm up matches