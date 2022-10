T20 World Cup 2022: 'बॉडी और दिमाग दोनों कड़वाहट से भरा', आखिर गांगुली के लिए क्यों कह रहे लोग ऐसा?

Cricket

oi-Ankur Sharma

Sourav Ganguly Trolled: टी20 वर्ल्ड कप 2022 में भारत ने पाकिस्तान को जिस तरह से रविवार को चार विकेट से पटखनी दी, वो अपने आप में काफी रोमांचक है। भारत के हाथ से पूरी तरह से निकल चुके इस मैच को जीताने का सारा श्रेय टीम इंडिया के स्टार प्लेयर विराट कोहली को जाता है, जिनकी 82 रनों की नाबाद शानदार पारी ने खेल की दशा और दिशा दोनों ही बदल गई। इस मैच के बाद विराट कोहली ही हर जगह छाए हुए हैं। आईसीसी खुद कोहली का मुरीद हो गया है और उसने खुद कोहली के लिए ट्वीट किया था कि 'The KING is back 👑'।

Man got sacked and virat became a chase master again! Thanks for getting sacked dada https://t.co/mxbeUU3F2g

English summary

Former BCCI president Sourav Ganguly tweeted on India's win, but was trolled for his Tweet because he had no mentions Virat Kohli name . People are angry on him.