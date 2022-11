T20 WC 2022: IND VS ENG Semifinal: क्या कोहली आज बन पाएंगे चार हजारी? एडीलेड में बनेगा इतिहास?

Cricket

Viart Kohli scoring 4,000 runs? : T20 विश्वप 2022 मुकाबले में आज भारत की भिड़ंत अंग्रेजों से होने जा रही है। पूरे देश की ओर से दुआएं मांगी जा रही है कि भारत इस मैच में शानदार जीत हासिल करे और फाइनल में प्रवेश करे। इस मैच में हर किसी की नजर टीम इंडिया के रन मशीन यानी कि विराट कोहली पर है। आज का मैच एडिलेड में होना है, जो कि कोहली के लिए लकी मैदान है इसलिए सारे खेल प्रेमियों को पूरी उम्मीद है कि आज कोहली अंग्रेजों का काम तमाम करेंगे।

The IND vs ENG T20 World Cup Semi-Final is being played in Adelaid. Virat Kohli is 42 runs away from scoring 4,000 runs, History will Create in Adelaide.