Suresh Raina Retirement: आईपीएल के बाहुबली रैना कहलाते हैं 'Mumma Boy', सुरों के भी हैं जादूगर, देखें Video

Cricket

नई दिल्ली, 06 सितंबर। टीम इंडिया के पूर्व विस्फोट बल्लेबाज सुरेश रैना ने आज क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। मालूम हो हंसमुख छवि के मालिक सुरेश रैना को आईपीएल का बाहुबली कहते थे। रैना ने अपने बल्ले से अच्छे-अच्छे धुरंदरों की पिटाई की है। आपको बता दें कि रैना ने इंडिया के लिए 18 टेस्ट, 226 वनडे और 78 T20I मुकाबले खेले हैं।

English summary

Cricketer Suresh Raina has announced his retirement from all formats of cricket. He is called Bahubali of IPL, he is also a good singer, here is unknown facts .