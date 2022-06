T20 World Cup में कौन बनेगा भारतीय टीम का गेमचेंजर, गावस्कर की भविष्यवाणी, हार्दिक के लिये बताया नया रोल

Cricket

नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी में इस साल खेले जाने वाले टी20 विश्वकप को आयोजित होने में अभी भी साढ़े 3 महीने का समय बाकी है और इस टूर्नामेंट का हिस्सा बनने से पहले भारतीय टीम को अभी भी कई सारी सीरीज खेलनी है। इस दौरान खेली जाने वाली द्विपक्षीय सीरीज न सिर्फ भारतीय टीम की तैयारियों के लिहाज से अहम होने वाली हैं बल्कि इस टी20 टूर्नामेंट के लिये चुनी जाने वाली 15 सदस्यीय टीम में भी अहम रोल निभाती नजर आयेंगी। अक्टूबर में खेले जाने वाले टी20 विश्वकप से पहले भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपने द्विपक्षीय सीरीज के कैंपेन का आगाज कर दिया है जिसमें कई युवा खिलाड़ियों के साथ ही कई पुराने दिग्गजों को भी वापसी का मौका मिला है।

इस बीच भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने लगभग 8 महीने बाद भारतीय खेमे में वापसी करने वाले हार्दिक पांड्या की जमकर तारीफ की है और उस खिलाड़ी का नाम बताया है जो कि भारतीय टीम के लिये न सिर्फ टी20 विश्वकप में बल्कि आने वाले सभी टी20 मैचों में गेमचेंजर साबित हो सकता है।

