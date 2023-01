ईशान किशन को नहीं मिला मौका तो भड़के पूर्व क्रिकेटर, केएल राहुल को लेकर कह डाली ये बात

टीम इंडिया में जिस तरह से श्रीलंका के खिलाफ पहले वनडे में ईशान किशन की जगह शुबमन गिल को मौका दिया गया उसपर वेंकटेश प्रसाद ने नाराजगी जाहिर की है।

Ishan Kishan: श्रीलंका के खिलाफ तीन मैचों की वनड सीरीज के पहले मुकाबले में सलामी बल्लेबाज ईशान किशन को प्लेइंग 11 में मौका नहीं दिया गया है। कोच राहुल द्रविड़ और कप्तान रोहित शर्मा के इस फैसले पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस तरह से पिछले वनडे मैच में ईशान किशन ने डबल सेंचुरी लगाई थी उसके बाद उन्हें टीम में जगह नहीं दिए जाने पर हर कोई सवाल खड़ा कर रहा है। बांग्लादेश के खिलाफ मैच में ईशान किशन ने दोहरा शतक लगाया था, यही वजह है कि शिखर धवन को श्रीलंका के खिलाफ टीम में जगह नहीं नहीं मिल पाई। लेकिन बावजूद इसके ईशान आज के मैच में अपनी जगह नहीं बना पाए।

Think fair would have been to give chance to a man who scored a double hundred in India’s last ODI, and in a series where India lost two games and the series.

Have all the time in the world for Gill, but no way you drop a player for scoring a double ton. https://t.co/LbzKKH8ynw