बाढ़ में डूब गया Asia Cup खेल रहे पाकिस्तानी क्रिकेटर का गांव, सरकार से लगाई मदद की गुहार

गांव के लगातार बिगड़ते हालात को देखकर शाहनवाज दहानी ने पाकिस्तान सरकार से मदद की गुहार लगाई है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, "उत्तरी सिंध, बलूचिस्तान और दक्षिणी पंजाब के लोगों की स्थिति। मूसलाधार बारिश और बाढ़ ने लोगों को बेघर कर दिया है। मैं सरकार और गैर सरकारी संगठनों से अनुरोध करता हूं कि वे आगे बढ़ें और उनकी मदद करें, और मैं उन क्षेत्रों के लोगों से एक साथ रहने और एक दूसरे की मदद करने की अपील करता हूं।"

Condition of people of Northern Sindh, Balochistan & Southern Punjab. Torrential rain & floods have killed & made people homeless. I request Government & NGO's to step forward & help them, & I appeal people of those areas to stay together & help each other.😢#FloodsInPakistan. pic.twitter.com/2PeFmW4uCs