Sachin Tendulkar Row: 'वो मुझसे पाकिस्तान में नफरत करेंगे...', सचिन को गलत आउट करने पर सालों बाद बोले अकरम

वसीम अकरम ने लिखा है कि 'गावस्कर ने उनसे कहा था कि मुझे लगता है कि आपको सचिन को वापस बुलाना चाहिए, इंडिया में लोग आपसे प्यार करेंगे।'

Cricket

oi-Ankur Sharma

Wasim Akram On Sachin Tendulkar Run Out: इंडिया-पाकिस्तान की क्रिकेट टीम तो मैदान में एक-दूसरे के बीच मैच खेलती है लेकिन एक मुकाबला दोनों देशों के दर्शकों के बीच भी चलता है। इतिहास गवाह है कि इंडो-पाक मैच के दौरान कई बार भावनाओं का सैलाब चरम पर पहुंच गया और कई बार उस सैलाब को रोकने के लिए कुछ सख्त कदम भी उठाने पड़ गए। ऐसा ही एक मैच था जो कि साल 1999 में भारत में क्रिकेट का मक्का कहे जाने ईडन-गार्डन में खेला गया था, जहां दर्शकों की भावनाओं का उबाल इस कदर बढ़ गया था कि उसे थामने के लिए पुलिस को बुलाना पड़ा था।

English summary

After Long Time, Former Pakistan captain Wasim Akram is tallking about Sachin Tendulkar Run Out Row. Suuny bahi, wo mujhse pakistan mai nafrat karege' he told in his Biography 'Sultan A Memoir'. here is details.