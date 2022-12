'तुम्हे होटल नहीं, सीधा घर भेजूंगा', सचिन ने बताया कप्तान के तौर पर युवा साथी को कैसे समझाना पड़ा

सचिन तेंदुलकर ने अपनी कप्तानी के दिन को याद किया कि कैसे उन्हें ऑस्ट्रेलियाई दौरे में एक अभ्यास मैच के दौरान अपनी ही टीम के एक जूनियर खिलाड़ी को सबक सिखाना पड़ा था।

Cricket

oi-Antriksh Singh

सचिन तेंदुलकर एक ऐसे खिलाड़ी थे जो 90 के दशक में डॉन ब्रैडमैन के बाद सबसे महान बल्लेबाज के तौर पर आंके जाते थे। कई लोगों का तो कहना था शायद इतना प्रेशर ब्रैडमैन भी ना झेल पाते इसलिए सचिन उनसे भी महान हो सकता था। वह दौर ही ऐसा था। करोड़ों देशवासियों के पास स्पोर्ट्स में एक ही छवि थी वो थी सचिन तेंदुलकर। भारतीय टीम में बाकि बल्लेबाज क्षमता के मामले में सचिन से आधे से भी कम थे। दुनिया में भी इस तरह के बल्लेबाजों में ले-देकर ब्रायन लारा ही बचते थे जिनसे सचिन की तुलना खूब चली। वो दौर बहुत खतरनाक गेंदबाजों का था। इतने भयंकर गेंदबाज अब नहीं रहे हैं। लेकिन अब बल्लेबाजों की भरमार है।

English summary

Sachin Tendulkar reveals how did he had to talk to his junior on Australian tour when he was a captain