BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली की छुट्टी तय! IPL चेयरमैन पद की पेशकश भी ठुकराई

BCCI President News: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के नए अध्यक्ष को लेकर पिछले कुछ दिनों से चर्चाओं का माहौल गर्म है। सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) की जगह टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज रोजर बिन्नी (Roger Binny) को यह जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। मंगलवार 11 अक्टूबर को मुंबई में बीसीसीआई के अधिकारियों के बीच बैठक हुई जहां से कुछ बातें निकलकर सामने आई है।

I've filed nomination for the post of Vice President, Roger Binny has filed nomination for the President, Jay Shah has filed for Secretary and Ashish Shelar for Treasurer. As of now, the situation is that all will be appointed unopposed: BCCI VP Rajeev Shukla on BCCI polls pic.twitter.com/98r8uPlIi9