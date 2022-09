IPL और रणजी में चमकने के बाद अब NZ के खिलाफ भी चला बल्ला, डेब्यू पर ही जड़ा शतक

Cricket

oi-Amit K U

नई दिल्ली, 3 सितंबर। आईपीएल 2022 में अपने प्रदर्शन से सभी का दिल जीतने वाले रजत पाटीदार इन दिनों गजब के फॉर्म में हैं। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने इस साल रिप्लेसमेंट के तौर पर उन्हें टीम में शामिल किया था। लखनऊ सुपर जाइंट्स के खिलाफ महज 54 गेंदों में 12 चौकों और सात छक्कों की मदद से नाबाद 112 रन बनाकर रजत पाटीदार ने अपने विस्फोटक बल्लेबाजी से सभी को हैरान कर दिया।

एशिया कप के बाद क्या T20 वर्ल्ड कप से भी बाहर हो जाएंगे रवींद्र जडेजा? सेलेक्टर्स जल्द लेंगे फैसला

न्यूजीलैंड के खिलाफ जड़ा शतक

भारत-ए की टीम मौजूदा समय में न्यूजीलैंड-ए के खिलाफ 4 दिवसीय अनऑफिशियल टेस्ट खेल रही है। इस अनऑफिशियल टेस्ट मैच में रजत पाटीदार ने शानदार शतक लगाने का कारनामा किया। यहां खास बात यह है कि रजत पाटीदार का यह भारत-ए के लिए डेब्यू मैच है और अपने पहले ही मैच में उन्होंने अपनी जबरदस्त पारी से टीम को बड़े स्कोर की तरफ पहुंचा दिया है।

Rajat Patidar is currently batting on 163 for India A against New Zealand A at Bengaluru.

Another all-format player for India in the making.#IndvNZ — Mohandas Menon (@mohanstatsman) September 3, 2022

170 रन बनाकर हैं नाबाद

न्यूजीलैंड-ए के खिलाफ रजत पाटीदार इस मुकाबले में 170 रन बनाकर नाबाद हैं। तीसरे दिन के खेल खत्म होने तक रजत पाटीदार और तिलक वर्मा के बीच 244 गेंदों में 167 रनों की साझेदारी हो गई थी। यह दोनों ही बल्लेबाज अब यहां से रविवार को अपनी पारी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। रजत पाटीदार के पास अपने पहले ही मैच में दोहरा शतक लगाने का बेहतरीन मौका होगा।

Rajat Patidar's last 6 matches in cricket:- •112*(54) - In IPL Eliminator.

•58(42) - In IPL Qualifier 2.

•85(167) - In Ranji Quarterfinal.

•7(17) & 79(149) - In Ranji Semifinal.

•122(219) & 30*(37) - In Ranji Final.

•100*(143) - In Debut match for India A. What a player. pic.twitter.com/N0PDjY3XZ8 — CricketMAN2 (@ImTanujSingh) September 3, 2022

100 for Rajat Patidar in debut match for India A against New Zealand A. What a fine talent. #INDAvNZA #RCB — Cricrazie (@cricrazie) September 3, 2022

सोशल मीडिया पर हो रही है तारीफ

रजत पाटीदार को अपनी शानदार पारी के लिए हर तरफ से सराहना मिल रही है। उनकी दमदार बल्लेबाजी के लिए कई फैंस सोशल मीडिया पर उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। मैच की बात करें तो न्यूजीलैंड-ए ने पहली पारी में 400 रन बनाए थे। जिसके जवाब में भारत ए ने चार विकेट खोकर 492 रन बना लिए हैं। भारत ए ने न्यूजीलैंड पर 92 रनों की लीड बना ली है और वह फिलहाल मुकाबले में आगे चल रही है।

Oneindia की ब्रेकिंग न्यूज़ पाने के लिए . पाएं न्यूज़ अपडेट्स पूरे दिन. Allow Notifications

English summary Rajat Patidar stunning century on India A debut check reaction

Story first published: Saturday, September 3, 2022, 18:31 [IST]