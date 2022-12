PAK vs ENG: 'पाकिस्तान के साथ बेईमानी हुई है...' अंपायर के फैसले पर फूटा फैंस का गुस्सा

Pakistan vs England, 2nd Test: मुल्तान टेस्ट खराब अंपायरिंग की वजह से सुर्खियों में आ गया है। दूसरे टेस्ट के चौथे दिन अंपायर के एक फैसले पर फैंस सवाल खड़े कर रहे हैं।

Pakistan vs England, 2nd Test: पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच मुल्तान में खेला जा रहा दूसरा टेस्ट काफी रोमांचक हो चुका है। पाकिस्तान को इस मुकाबले को जीतने के लिए चौथी पारी में 355 रनों की जरूरत है। पाकिस्तान ने चौथे दिन की शुरुआत शानदार अंदाज में किया। सऊद शकील और मोहम्मद नवाज चौथे दिन लंच से ठीक पहले आउट हुए, लेकिन तब तक पाकिस्तान जीत से सिर्फ 64 रन दूर थी।

सऊद शकील के कैच पर मचा बवाल

सऊद शकील ने पाकिस्तान के लिए सबसे अधिक 213 गेंदों में 94 रनों की पारी खेली। वह अपना शतक लगाने से चूक गए और लंच से ठीक पहले मार्क वुड की गेंद पर कैच आउट हो गए। विकेटकीपर ऑली पोप ने डाइव मारकर सऊद शकील का कैच पकड़ने का काम किया। सऊद शकील के कैच पर सोशल मीडिया पर फैंस बवाल मचा रहे हैं। कई क्रिकेट दिग्गजों ने भी इस बल्लेबाज को नॉट आउट बता दिया है।

खराब अंपायरिंग की हो रही आलोचना

सोशल मीडिया पर लगातार तीसरे अंपायर के फैसले के खिलाफ फैंस अवाज उठा रहे हैं। पाकिस्तान फैंस के मुताबिक अंपायर ने यहां बेईमानी की है। दरअसल, वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि जब पोप ने सऊद शकील का कैच पकड़ा तो गेंद जमीन पर लग गई थी। गेंद जमीन से लगने के बाद भी अंपायर ने बल्लेबाज को आउट करार दिया और शकील को पवेलियन लौटना पड़ा।

Was that out? Has the ball not touched the ground? The decision on the dismissal of Saud Shakeel is controversial where the onfield and TV umpire should have given benefit of the doubt to Saud Shakeel. #PAKvENG — Arfa Feroz Zake (@ArfaSays_) December 12, 2022

Out or Not out? England gets Saud Shakeel

Huge moment in the match & series

291/7

These 64 runs now looks longgggg wayyyyy pic.twitter.com/qbMvRfWfg2 — Abdul Ghaffar (@GhaffarDawnNews) December 12, 2022

That was not out. #SaudShakeel — Mazher Arshad (@MazherArshad) December 12, 2022

A very poor decision by the umpire Joel Wilson On Saud Shakeel 💔

It is clear that the ball is hitting the ground...

🇵🇰🆚🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🏏🏟️🏆#PakvsEng2022 #PAKvENG#JoelWilson #ENGvsPAK #BabarAzam𓃵 #MultanTest pic.twitter.com/8odUu0CLye — Ubaid Hashmi (@TheUbaidHashmi) December 12, 2022

You gotta feel sad for Saud Shakeel 😭 pic.twitter.com/RO1sFZ6ijf — MUSKAN 🇵🇰 (@Musskey) December 12, 2022

जानें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

पाकिस्तान की टीम- अब्दुल्लाह शफीक, इमाम उल हक, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, आगा सलमान, सऊद शकील, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, जाहिद महमूद, मोहम्मद अली और अबरार अहमद।

इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन- जैक क्रॉले, बेन डकेट, ऑली पोप, जो रूट, हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स, विल जैक्स, मार्क वुड, जैक लीच, जेम्स एंडरसन, ऑली रॉबिनसन।

