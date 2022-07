उमेश यादव के बाद एक और भारतीय तेज गेंदबाज खेलेगा काउंटी क्रिकेट, केंट क्रिकेट क्लब के साथ हुई डील

Cricket

oi-Kapil Tiwari

लंदन, जुलाई 15। भारतीय तेज गेंदबाज नवदीप सैनी को केंट काउंटी क्रिकेट क्लब ने काउंटी क्रिकेट के लिए अपने साथ जोड़ा है। शुक्रवार को क्लब की ओर से सोशल मीडिया के जरिए यह जानकारी दी गई। आपको बता दें कि नवदीप सैनी हाल के तेज भारतीय गेंदबाज हैं, जो इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेलते हुए नजर आएंगे। नवदीप से पहले हाल ही में उमेश यादव ने मिडलसेक्स के साथ नई पारी की शुरुआत की है।

8 मुकाबालों के लिए नवदीप सैनी से हुआ कॉन्ट्रैक्ट साइन

शुक्रवार को केंट काउंटी क्रिकेट क्लब की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, नवदीप सैनी को इंश्योरेंस काउंटी चैंपियनशिप के 3 और रॉयल लंदन कप के 5 मुकाबलों के लिए टीम के साथ जोड़ा गया है। संबंधित अथॉरिटी से वीजा अनुमति मिल जाने के बाद केंट क्रिकेट क्लब की ओर से ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी गई।

🇮🇳✍ We're delighted to announce the signing of India international fast bowler @navdeepsaini96 for up to three @CountyChamp & five @RoyalLondonCup matches, subject to visa & regulatory approval